Госдеп США призывает американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью

Заявление было сделано спустя несколько часов после того, как Пентагон подтвердил факт спецоперации против иранского генерала Касема Сулеймани. Убит он, а также еще несколько человек.

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. Большинство стран осудили действия Вашингтона.

Ни США, ни Иран не хотят прямого столкновения. Между тем, смерть Сулеймани это сильный удар по позиции Тегерана, — считает руководитель «Центра Европа-Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин.

Иранские власти уже пообещали «суровую месть» за убийство генерала.