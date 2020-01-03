Крутихин: Обострение конфликта между США и Ираном из-за убийства может спровоцировать рост цен на нефть и ее дефицит

Обострение конфликта между США и Ираном из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани может спровоцировать дальнейший рост цен на нефть и ее дефицит. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.

Он подчеркнул, это «серьезное развитие военно-политической обстановки на Ближнем Востоке». «Поскольку иранцы собираются мстить США за убийство такого важного генерала, а США не собираются спускать такие вещи, закрываются возможности для налаживания переговоров. Если будет дальнейшее обострение, не исключено, что может прекратиться поставка нефти и из Ирака, а Ирак — один из важнейших поставщиков мирового рынка и член ОПЕК. То есть на какое время может возникнуть дефицит нефти», — пояснил эксперт.

Как сообщалось, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате американского ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде.

Незадолго до обстрела глава Пентагона Марк Эспер заявил, что любой, кто бросит вызов США, получит незамедлительный ответ.

Весной минувшего года США признали иранский КСИР террористической организацией. Тогда же глава американского Госдепа Майк Помпео назвал генерала Сулеймани террористом.