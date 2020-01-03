Один из сотрудников турецкой авиакомпании признался в том, что сфальсифицировал данные о перелете Карлоса Гона

Один из сотрудников турецкой авиакомпании, которая осуществляет частные перевозки на бизнес-джетах признался в том, что сфальсифицировал данные о перелете Карлоса Гона, — сообщает газета «Сабах».

Ранее стало известно, что в Турции арестованы семь человек, которые могут быть причастны к побегу бывшего топ-менеджера.

В рамках расследования побега бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан в Турции были взяты под стражу четыре пилота, два сотрудника аэропорта и директор компании по перевозке грузов. Турецкая полиция начала расследование после того, Гон незаконно прибыл в аэропорт Стамбула, а затем вернулся на родину, в Ливан. В то же время сам бывший глава автоконцерна Nissan утверждает, что самостоятельно организовал свой побег из Японии, а его жена, которую называли ключевой фигурой в операции, не имеет к этому никакого отношения. Карлос Гон отметил, что скрылся от «несправедливости и политического преследования».

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, побег Гона из Японии в Ливан его соратники планировали в течение нескольких недель. При этом топ-менеджера при пересадке транспортировали в футляре для музыкальных инструментов, чтобы его не заметили.

Ливанские власти утверждают, что Гон въехал в страну на легальной основе по французскому паспорту.