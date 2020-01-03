В Кемеровской области прокуратура начала проверку после публикации видео об избиении заключенных в колонии №4. Во ФСИН утверждают, что это произошло еще в 2017 году и все виновные уже наказаны.

Организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, отрапортовали в прокуратуре. Действиям должностных лиц будет дана оценка. Ранее в главном управлении ФСИН сообщили, что все виновные уже были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Как именно их наказали, не уточняется. В службе отметили, что проводилась внутренняя проверка, результаты которой передали в следственные органы, также были даны указания по недопущению подобных фактов впредь. Каковы итоги работы следствия по этому инциденту, неизвестно. Он произошел в 2017 году, видеозапись ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. На ней видно, как заключенным приказывают выйти из камеры в коридор, где стоит толпа надзирателей. Они бьют выходящих осужденных ладонями и кулаками по голове, шее, спине, ставят их лицом к стене, затем в камере начинается обыск.

Ранее украинский режиссер Олег Сенцов рассказал Новой газете о пытках и издевательствах над заключенными в колонии на Ямале, где он провел пять лет. Сенцов отметил, что жаловаться было бесполезно и некому.