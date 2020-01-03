США не добьются ни донной из своих целей после убийства иранского генерала, заявил лидер группировки «Хезболла»

США не добьются ни донной из своих целей после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил лидер группировки «Хезболла» Хасан Насрулла. По его словам, наказание убийц генерала становится задачей отрядов исламского сопротивления по всему миру.

Сулеймани был убит минувшей ночью в результате американского авиаудара рядом с аэропортом Багдада. Операция проводилась по указанию президента Трампа, который при этом не поставил в известность Конгресс.

В Иране убийство назвали актом международного терроризма.

Убийство Сулеймани может спровоцировать широкомасштабный вооруженный конфликт, — считает сенатор. Член Комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Российский МИД убийство Сулеймани назвал «авантюрой, которая ведет к росту напряженности в регионе».