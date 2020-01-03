Сенатор Клинцевич: Убийство Сулеймани может спровоцировать широкомасштабный вооруженный конфликт

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции США может спровоцировать широкомасштабный вооруженный конфликт. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«В вопросах межгосударственных взаимоотношений последствия такой открытой авантюристской акции президента Трампа могут быть крайне непредсказуемыми. Это может спровоцировать очень серьезный конфликт, который обретет широкие масштабы», — уточнил сенатор.

С точки зрения Ф.Клинцевича, «такая методика локализации какой-то проблемы как физическое уничтожение знаковых фигур контрпродуктивна», а попытка внести Сулеймани в список террористов некорректна. «Надо проявить благоразумие, сесть за стол переговоров, обсудить ситуацию на международных площадках и локализовать проблему», — заключил сенатор.