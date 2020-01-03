Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России с 1-го января, — сообщает Интерфакс со ссылкой на крупнейшего оператора АЗС, государственное предприятие «Белоруснефть». Там отметили, что запасов всех видом топлива хватит минимум на 10 дней.