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12:30, 03 января 2020

По последним данным, 44 человека заболели пневмонией неизвестного происхождения в Китае

По последним данным, 44 человека заболели пневмонией неизвестного происхождения в Китае. По данным властей, 11 находятся в тяжелом состоянии, более 120 заболевших помещены в карантин.
Утверждается, что врачи не зафиксировали случаев инфицирования медперсонала или передачи вируса от человека к человеку, — сообщает ТАСС.



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