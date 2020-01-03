По последним данным, 44 человека заболели пневмонией неизвестного происхождения в Китае. По данным властей, 11 находятся в тяжелом состоянии, более 120 заболевших помещены в карантин.

Утверждается, что врачи не зафиксировали случаев инфицирования медперсонала или передачи вируса от человека к человеку, — сообщает ТАСС.