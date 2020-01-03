Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. В связи с последними событиями министр обороны Израиля собрал совещание с участием руководителей разведки и армейского командования.

Генерал Сулеймани погиб во время ракетного обстрела международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента Трампа. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообедал отомстить за убийство Сулеймани. В Иране объявлен трехдневный траур.

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак из-за напряженной ситуации в регионе. Внешнеполитическое ведомство напомнило, что посольство США в Багдаде 31 декабря подверглось нападению вооруженных группировок, которые поддерживает Иран.