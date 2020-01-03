В Татарстане возбудили уголовное дело из-за видео с вынесением «приговоров» Сечину и Пескову

Теперь автору ролика грозят штраф или исправительные работы.

У активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева прошли обыски в рамках уголовного дела, заведенного по статье об оскорблении представителя власти. Об этом интернет-изданию «МБХ Медиа» рассказал правозащитник Рузиль Мингалимов, добавив, что у активиста изъяли технику и блокнот с паролями от электронных кошельков. Сам Ямадаев был задержан и доставлен в Следственный комитет, но пока проходит по делу как свидетель.

Поводом для возбуждения дела стал выпуск веб-сериала «Судья Грэмм», в котором Ямадаев в роли судьи выносит «приговоры» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков». Последних двоих в видеоролике приговаривают к смертной казни и немедленно приводят приговор в исполнение – правда, за кадром. По поводу «Путина» «судья» решение не выносит, пообещав продолжить заседание позднее.

31 декабря Ямадаева уже вызывали в полицию для дачи объяснений по поводу ролика, но тогда активиста задерживать не стали.