Российский МИД осудил убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани

Это назвали авантюрным шагом.

В ведомстве заявили, что авиаудар по Касему Сулеймани приведёт к обострению обстановки на всём ближнем востоке. Представитель МИДа также выразил соболезнования по случаю его гибели и отметил, что генерал «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана».

Схожей позиции придерживается и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он написал, что из-за убийства Сулеймани решить проблемы с иранской ядерной программой будет невозможно, и Тегеран, скорее всего, ускорит создание ядерного оружия.



В самом Иране также пообещали ответить на эту атаку. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи сказал, цитирую, что «суровая месть ожидает преступников, которые окровавили свои грязные руки его кровью прошлой ночью», конец цитаты. В стране также объявили трёхдневный траур.

Генерал-майора Касема Сулеймани убили минувшей ночью. Он погиб в результате американского авиаудара в аэропорту Багдада. Он служил в войсках с восьмидесятого года и возглавлял спецотряд Стражей Исламской революции под названием «эль-Кудс».

В Пентагоне заявили, что операцию по убийству Сулеймани проводили по указанию президента Дональда Трампа. Политические оппоненты главы Белого дома сейчас критикуют его за то, что он не согласовал такой важный шаг с Конгрессом.

Вместе с иранским генералом в Багдаде погибли еще 11 человек, в том числе Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в организации нападения на американское посольство в Багдаде 31-го декабря. Сегодня посольство США в Багдаде настоятельно рекомендовало американцам немедленно покинуть Ирак.