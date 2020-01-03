В новогоднюю ночь россияне чаще всего заказывали на дом оливье и селедку под шубой, — сообщает РИА со ссылкой на сервис Яндекс.Еда. Самыми популярными напитками стали кола, клубничный коктейль и капучино. В целом по Москве количество заказов с 31-го декабря на 1 января увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос на 20% по сравнению с обычными днями.