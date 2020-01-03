В новогоднюю ночь россияне чаще всего заказывали на дом оливье и селедку под шубой, — сообщает РИА со ссылкой на сервис Яндекс.Еда. Самыми популярными напитками стали кола, клубничный коктейль и капучино. В целом по Москве количество заказов с 31-го декабря на 1 января увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос на 20% по сравнению с обычными днями.
2020-01-03T11:30:00+03:00
2020-01-03T11:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 03 января 2020
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