В Зеленограде не планируется строить метро, — рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его мнению, транспортные проблемы Зеленограда должен решить третий маршрут московских центральных диаметров. Метро – это в первую очередь городской транспорт, — добавил Хуснуллин.