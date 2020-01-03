В Зеленограде не планируется строить метро, — рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его мнению, транспортные проблемы Зеленограда должен решить третий маршрут московских центральных диаметров. Метро – это в первую очередь городской транспорт, — добавил Хуснуллин.
2020-01-03T11:30:00+03:00
2020-01-03T11:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 03 января 2020
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