МИД РФ: Убийство командующего спецназом «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани

Убийство командующего спецназом «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани – это авантюрный шаг, который ведет к росту напряженности в регионе, — заявили в российском МИДе. В заявлении отмечается, что Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. В МИДе выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью генерала.

Сулеймани был убит в результате американского ракетного удара, который санкционировал лично президент Трамп. Это было сделано без согласования с Конгрессом. Президент должен был уведомить Конгресс за 48 часов до проведения спецоперации. Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны, — заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел. Он подчеркнул, что Конгресс должен незамедлительно получить объяснения от представителей администрации высокого ранга о самой спецоперации и о дальнейших действиях.

Мировые рынки бурно реагируют на гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Нефть дорожает из-за нового обострения между США и Ираном, — сказал в эфире «Эха» партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.

Цены на нефть выросли до максимумов с середины сентября, когда были совершены нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Кроме того, заметно дорожает золото, а фьючерсы на фондовые индексы США падают – они уже потеряли порядка 1%, — сообщает Интерфакс.