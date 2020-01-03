В Татарстане СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за веб-сериала «Судья Грэмм»

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за веб-сериала «Судья Грэмм». Активист из Набережных Челнов Карим Ямадаев в роли судьи выносит «приговоры» людям с табличками «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков», — сообщает «МБХ Медиа». У Ямадаева сегодня прошел обыск. Сейчас его опрашивают в Следственном комитете, пока как свидетеля.