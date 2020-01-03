Белоруссия заявила о прекращении с 1 января поставок нефти из России

Москва и Минск так и не смогли договориться об условиях поставок в этом году.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы ОАО «Нафтан» и Мозырский сообщили об отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января, рассказал агентству «Интферакс» представитель одного из НПЗ. В данный момент предприятия работают со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Представитель концерна «Белнефтехим» подтвердил, что поставки прекращены, а загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, отметила белорусская сторона.

По данным агентства Reuters, прекращение поставок российской нефти означает появление дополнительных экспортных объемов смеси Urals на других направлениях, в частности в балтийских портах.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, достигнуть договоренности с Белоруссией не удалось, но диалог будет продолжен.