Россия рассматривает убийство иранского военачальника как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности

Россия рассматривает убийство иранского военачальника Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе, — говорится в официальном заявлении российского МИДа. Москва выразила соболезнования иранскому народу.

Убив Сулеймани, США похоронили надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, — считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, теперь Тегеран может ускорить создание ядерного оружия.

Смерть Сулеймани – это сильный удар по Ирану, — считает руководитель центра Европа – Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В Иране объявлен трехдневный траур.

Сулеймани убит в результате американской спецоперации, которую санкционировал лично президент Трамп. В Конгрессе заявили, что не были оповещены об ударах по Ираку, и потребовали объяснений от администрации.



На фоне этих новостей нефть подорожала почти на 4%. Это максимальный показатель с сентября.