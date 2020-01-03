Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже. Курс доллара упал на 19 копеек до отметки 61 рубль 79 копеек. Евро подешевел на 46 копеек — до 69-ти рублей. Российский рынок акций также открылся ростом индекса московской биржи и РТС.