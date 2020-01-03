Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже. Курс доллара упал на 19 копеек до отметки 61 рубль 79 копеек. Евро подешевел на 46 копеек — до 69-ти рублей. Российский рынок акций также открылся ростом индекса московской биржи и РТС.
2020-01-03T10:30:00+03:00
2020-01-03T10:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 03 января 2020
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