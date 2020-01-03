Самолет «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Одному из пассажиров стало плохо, — рассказали Интерфаксу в пресс-службе волгоградского аэропорта. Пассажир госпитализирован. Самолет, на борту которого 85 пассажиров, вылетел в пункт назначения.
2020-01-03T10:30:00+03:00
2020-01-03T10:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 03 января 2020
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