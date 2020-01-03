Прокуратура инициировала проверку в связи с публикациями видео о применении насилия к заключенным в СИЗО №4 Кемеровской области, — сообщает надзорное ведомство. Видео опубликовал правозащитный проект ГУЛАГу.net. В региональном управлении ФСИН утверждают, что события, о которых идет речь, произошли в 20170-м году, и виновные уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
2020-01-03T10:30:00+03:00
2020-01-03T10:32:04+03:00
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10:30, 03 января 2020
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