Прокуратура инициировала проверку в связи с публикациями видео о применении насилия к заключенным в СИЗО №4 Кемеровской области, — сообщает надзорное ведомство. Видео опубликовал правозащитный проект ГУЛАГу.net. В региональном управлении ФСИН утверждают, что события, о которых идет речь, произошли в 20170-м году, и виновные уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.