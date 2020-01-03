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10:00, 03 января 2020

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Австралии

Огонь распространяется дальше по территории страны.

По предварительным данным, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов. Огонь надвигается на город Маллакута на восточном побережье Австралии. На эвакуацию жителей города и туристов направлен австралийский военно-морской флот. Власти штата Виктория объявили часть региона зоной стихийного бедствия. Это связано с огромным риском для жизней жителей штата и их имущества. Активность пожаров возрастет в ближайшие дни из-за экстремальных погодных условий, сообщил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс. По его словам, власти хотят избежать того, чтобы местные жители оказались изолированы и загнаны в ловушку, без воды и коммуникаций. Огнем охвачены территории на юго-востоке Австралии, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов. Ситуацию усугубляют высокая температура воздуха и сильный ветер. В субботу температура может подняться выше 40 градусов, что приведет к появлению новых очагов возгорания.

Кадры из космоса показали масштабы пожаров в Австралии и дымовой шлейф, который застилает территорию вплоть до Новой Зеландии.



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