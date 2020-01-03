Президент Ирана Хасан Роухани пообещал отомстить Соединенным Штатам за гибель генерала Сулеймани

Командир спецподразделения «Кудс» был убит во время атаки американских беспилотников в аэропорту Багдада.

Убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани «удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке», — заявил президент страны Хасан Роухани. Министр обороны Ирана также пообещал дать

«сокрушительный ответ» тем, кто стоит за гибелью Сулеймани, а глава МИДа назвал убийство генерала «актом международного терроризма со стороны США». Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью за убийство Сулемайни и объявил в стране трехдневный траур. В Израиле глава Минобороны созвал экстренное совещание с главами спецслужб для оценки ситуации.

Сулеймани более 20 лет возглавлял элитное подразделение «Аль-Кудс». Оно подчиняется непосредственно аятолле Хаменеи, и занимается проведением секретных операций за границей. Сулеймани играл в них ключевую роль. В Вашингтоне его называют террористом, а спецподразделение признано террористической организацией.



Сам Сулеймани неоднократно выступал против американского президента Дональда Трампа.

Минобороны США ранее подтвердило, что атака беспилотников была совершена по распоряжению главы белого Дома. Эту спецоперацию против Сулеймани раскритиковали и в Соединенных Штатах. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действия президента провокационными. Он опасается, что убийство генерала приведет к опасной эскалации насилия. Глава комитета по иностранным делам Элиот Энгел возмущен тем, что спецоперация прошла без ведома Конгресса, участие которого и нужно, чтобы не дать Белому дому втянуть страну в необдуманные войны. Бывший вице-президент США Джозеф Байден

считает, что Президент Трамп сунул динамитный патрон в бочку с порохом

На фоне новостей об убийстве Сулеймани резко дорожает нефть – ее стомость выросла уже на 4%, достигнув максимального значения с сентября.