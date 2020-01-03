В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Мужчина длительное время использовал спортклуб в качестве жилья, и администрация заведения заблокировала его карту, сославшись на нарушение правил посещения. Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, — сообщает Znak.com.
2020-01-03T09:30:00+03:00
2020-01-03T09:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 03 января 2020
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