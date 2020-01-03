Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

Это максимум за последние годы, — сообщает ТАСС. Минэнерго прогнозирует падение нефтедобычи в ближайшие время, если не реформировать налогообложение отрасли. По данным министра Александра Новака, нефтяные компании в России несут самую высокую налоговую нагрузку в мире, которая достигает 70% выручки.