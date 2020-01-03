Цены на нефть на мировых рынках выросли более чем на 3% поле убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке

Генерал был убит в результате американского авиаудара минувшей ночью. Пентагон утверждает, что Сулеймани планировал атаки против американских дипломатов и несет ответственность за гибель сотен американских военных.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер пригрозил незамедлительным ответом тем, кто угрожает американцам.

В США «Корпус стражей исламской революции» признан террористической организацией. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США.

В Иране объявлен трехдневный траур в связи с гибелью генерала Сулеймани. Иранский духовный лидер аятолла Хаменеи пообещал отомстить за его смерть. По информации агентства Фарс, в ближайшее время в Тегеране состоится экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. В МИД Ирана для дачи разъяснений вызван посол Швейцарии в Тегеране, который представляет в стране интересы США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сократить свой визит в Грецию и вернуться в Израиль после убийства генерала Сулеймани.