В Лос-Анджелесе состоится юбилейная 20-я церемония вручения премии Американского института кино

Победители уже известны.

По давно сложившейся традиции Американский институт кино подводит итоги года в начале декабря. Списки составляются на основе голосов профессионалов индустрии. В каждой категории по 10 проектов, их последовательность не имеет значения.

В топ-10 фильмов вошли, в том числе, «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филипса, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Дело Ричарда Джуэлла» Клинта Иствуда.

Среди сериалов, названных лучшими в телевизионной категории — «Чернобыль», «Корона», «Игра престолов», «Наследники», «Вице-президент» и «Хранители».

Отдельно эксперты упомянули картину южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо «Паразиты», получившую ранее «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и широкое признание американских критиков. Специальной премии также удостоен Фиби Уоллер-Бридж за сериал «Дрянь».

За последние 10 лет две трети фильмов, которые были отмечены Американским институтом кино, затем становились номинантами на премию «Оскар». Ну а сериалы получают хороший шанс побороться за «Эмми».