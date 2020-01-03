American Airlines начала переговоры с корпорацией Boeing о компенсации за простой самолетов «Boeing 737 МАХ»

Их полеты запрещены по всему миру с марта 2019-го года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По предварительным данным, американская авиакомпания потеряла почти полмиллиарда долларов прибыли.



Ранее Boeing договорился о выплате компенсации с двумя авиакомпаниями – Southwest Airlines и Turkish Airlines. Суммы выплат не называются.