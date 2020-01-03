Турция отправит первых военных в Ливию в течение ближайших двух дней

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на информированные источники. Вчера парламент Турции одобрил запрос президента Эрдогана об оказании военной помощи правительству национального согласия Ливии. Ранее Эрдоган говорил, что готов помочь Ливии.

В конце декабря правительство национального согласия Ливии официально запросило Турцию о военной помощи, чтобы отразить наступление на Триполи армии Халифы Хафтара. Между тем, США предупредили Турцию об опасности военного вмешательства в дела Ливии.