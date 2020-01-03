Духовный лидер Ирана объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс» «Корпуса стражей исламской революции». Сулеймани убит в результате американского авиаудара.

Операция по уничтожению генерала Сулеймани была проведена без консультаций с Конгрессом. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует проинформировать конгрессменов о ситуации. Она назвала убийство иранского военачальника провокационным актом, который ставит под угрозу безопасность американских граждан.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел возмутился тем, что Конгресс не предупредили заранее о намерении убить Сулеймани. Политик-демократ назвал это «ударом по полномочиям Конгресса как равноценной ветви власти» и подчеркнул, что произошедшее «вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения». По его словам, уведомление Конгресса необходимо, чтобы президент не мог втянуть страну в необдуманные войны. Энгел потребовал объяснений от администрации США. С похожим заявлением выступила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об убийстве генерала Сулеймани ранее сегодня сообщили в Пентагоне, подчеркнув, что операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. По данным источников The New York Times, ракетный удар был нанесен в Багдаде с помощью беспилотников по колонне автомобилей, в одном из которых находился Сулеймани. Почти все наблюдатели пришли к выводу, что такой шаг резко повысит уровень напряженности в регионе. Глава МИД Ирана Джавад Зариф уже назвал убийство генерала «актом международного терроризма со стороны США» и заявил, что Вашингтон понесет за это ответственность. Отомстить за его гибель пообещал и верховный лидер Ирана Али Хамении.

После убийства Сулеймани иранский МИД вызвал посла Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США.

Администрация президента Трампа провоцирует Тегеран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку, — считает бывший вице-президент США Джозеф Байден, который добивается выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии на выборы 2020-го года. По словам Байдена, ни один американец не станет оплакивать смерть Хасема Сулеймани, который сеял террор и хаос, однако убийство Сулеймани может спровоцировать крупнейший конфликт на Ближнем Востоке.