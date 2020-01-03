В Москву-реку в районе Кремлевской набережной упал человек

По информации РЕН ТВ, мужчина был пьян, неудачно облокотился на парапет и упал с Большого Каменного моста. Сотрудники МЧС вытащили молодого человека из воды. Он госпитализирован в одну из столичных клиник.
2020-01-03T08:33:00+03:00
2020-01-03T08:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 03 января 2020
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