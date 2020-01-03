В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, введение криптовалюты стало ответной мерой на экономические санкции США. Мадуро утверждает также, что петро успешно внедряется в повседневный обиход венесуэльцев. С августа прошлого года к курсу криптовалюты в Венесуэле привязаны цены и зарплаты.