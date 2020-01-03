Дональд Трамп предостерег Реджепа Эрдогана от вмешательства в дела Ливии

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры после того, как парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Ливию. Об этом просило правительство национального согласия, которое воюет с армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Анкара обещала воздушную, наземную и морскую поддержку.