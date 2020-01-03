Дональд Трамп предостерег Реджепа Эрдогана от вмешательства в дела Ливии

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры после того, как парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Ливию. Об этом просило правительство национального согласия, которое воюет с армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Анкара обещала воздушную, наземную и морскую поддержку.
2020-01-03T08:32:00+03:00
2020-01-03T08:34:36+03:00
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08:32, 03 января 2020
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