В Иране объявлен трехдневный национальный траур в связи с убийством генерала Сулеймани

Тегеран обещает отомстить США. Сулеймани стал целью американского авиаудара в Ираке. В Пентагоне уточнили, что удар был нанесен с санкции президента Трампа. В Конгрессе уже заявили, что не были поставлены в известность о проведении спецоперации в Ираке.

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси требует проинформировать Конгресс о ситуации после убийства Сулеймани. По мнению политика, США не должны позволять себе провокационных и непропорциональных действий. Убийство Сулеймани может привести к опасной эскалации насилия, — подчеркнула Пелоси.

Ответ на убийство иранского генерала Сулеймани, скорее всего, не заставит себя ждать, — считает сенатор Константин Косачев. По его оценке, это наихудший сценарий развития событий. «Войны легко начинать, но очень трудно заканчивать», — добавил Косачев.