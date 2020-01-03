Акция продлится вплоть до 5 января. Как сообщается на сайте мэра, галереи и выставочные залы также организуют свободный вход 8 января.
В Музее Москвы сейчас проходит много интересных выставок, а сегодня начинается детский фестиваль — рассказала «Эху Москвы» генеральный директор Анна Трапкова. Она добавила, что уточнить расписание работы можно на сайте музея Москвы.
Более 80 столичных музеев с сегодняшнего дня будут работать для посетителей бесплатно
Акция продлится вплоть до 5 января. Как сообщается на сайте мэра, галереи и выставочные залы также организуют свободный вход 8 января.