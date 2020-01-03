Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро

Как пишет газета El Nacional со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро, власти уже подписали соответствующие контракты на продажу стали, железа, алюминия, а также планируют использовать криптовалюту при торговле золотом. Глава государства сказал, что петро успешно внедряется в повседневную жизнь венесуэльцев.

В преддверии новогодних праздников пенсионеры и госслужащие получили пособия именно в этом виде.

О запуске национальной криптовалюты было объявлено еще осенью 2017 года. Ее стоимость приравнивается к цене барреля добываемой в стране нефти. В прошлом месяце инфляция в Венесуэле превысила 5,5 тысяч процентов.