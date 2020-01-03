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08:01, 03 января 2020

Правительство Австрии продолжит курс на смягчение антироссийский санкций

Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую программу развития страны, которую накануне представил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером «Зеленых» Вернером Коглером. В документе отмечается, что смягчение может последовать за выполнением минских соглашений.

Накануне политические партии договорились сформировать коалиционное правительство. Это не удавалось сделать в течение трех месяцев, прошедших после досрочных парламентских выборов. Ранее партия Курца была в коалиции с ультраправой Партией свободы, однако она распалась из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.



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