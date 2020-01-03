Совет безопасности Ирана проведет экстренное совещание в связи с гибелью генерала Сулеймани

Командующий спецподразделением «Кудс» был убит при помощи американских беспилотников в аэропорту Багдада, что вызвало резкий рост напряженности между США и Ираном.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма со стороны США» и пообещал, что Вашингтон понесет за это ответственность.

В свою очередь, приближенный аятоллы Хаменеи и экс-глава Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи в твиттере пообещал «жестоко отомстить США». Высший совет нацбезопасности Ирана в ближайшие часы проведет экстренное совещание, которое будет посвящено гибели главы подразделения «Кудс». Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Об убийстве генерала Сулеймани ранее сегодня сообщили в Пентагоне, подчеркнув, что операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. Ранее в американской администрации неоднократно подчеркивали, что считают главу «Кудс» террористом, он был внесен в соответствующие списки. По данным источников The New York Times, ракетный удар был нанесен с помощью беспилотников по колонне автомобилей, в одном из которых находился Сулеймани. Помимо него, были убиты четыре человека, включая заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль Мухандиса — все они прибыли в Багдад на самолете из Сирии.

Убийство генерала произошло на фоне всплеска напряженности на Ближнем Востоке — ранее ВВС США обстреляли лагерь иракского отделения группировки «Хезболлах», что привело к массовым акциям протеста у американского посольства.

Между тем, убийство генерала Сулеймани уже повлияло и на нефтяные котировки — цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросли примерно на 3 процента.