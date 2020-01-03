Молодежная сборная России по хоккею сыграет с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира

Накануне наши спортсмены обыграли швейцарцев со счетом 3:1 и вышли в следующий этап первенства. Нападающий сборной Никита Александров в интервью телеканалу «Матч ТВ» отметил, что, несмотря на проигрыш, соперник навязал упорную борьбу.

Игра россиян со шведами пройдет в субботу, 4 января. В тот же день в другом полуфинале встретятся сборные Канады и Финляндии.