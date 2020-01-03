Президент Алжира утвердил новое правительство

В состав кабмина, сформированный менее чем за неделю, вошли 39 человек. Об этом пишет информагентство «Пресс-служба Алжира». Самым молодым членом правительства стал 26-летний Ясину Валид — министр по вопросам стартапов.

В апреле прошлого года Абдель-Азиз Бутефлика — лидер страны, правивший на протяжении последних 20 лет, — принял решение уйти в отставку после того, как в стране начались массовые протесты на фоне решения 82-летнего президента баллотироваться на очередной срок.

В декабре в стране прошли выборы. Однако, как отмечает «КоммерсантЪ», ни один из пяти кандидатов не устраивал протестующих, так как все они ассоциировались со старой политической элитой. В итоге победил бывший премьер — Абдельмаджид Теббун.