Совбез Ирана собирается на экстренное совещание в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает агентство Fars. Один из военных лидеров страны был убит в ходе ракетного удара, нанесенного американской авиацией в районе аэропорта Багдада. Его называли командующим наиболее боеспособного спецподразделений КСИР и одной из самых популярных личностей в шиитском мире. Глава МИД Ирана назвал случившееся «актом международного терроризма» и «глупой эскалацией» со стороны США. Он также подчеркнул, что Вашингтон будет нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.

Сулеймани стал одним из семи погибших в результате удара в районе аэропорта Багдада. Пентагон назвал это действиями оборонного характера, поскольку генерал ранее якобы одобрил нападение на американское посольство. На днях демонстранты, недовольные тем, что США нанесли удар по отрядам шиитского ополчения, штурмовали здание диппредставителтсва и даже ворвались на территорию, где их отогнала охрана с помощью слезоточивого газа. Тогда Вашингтон и Тегеран обменялись угрозами, поскольку США обвинили в случившемся иранские власти. Убитый сегодня вместе с Сулеймани замглавы шиитского ополчения командовал группой, напавшей на посольство.