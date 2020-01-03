Всего три этапа осталось до завершения лыжной многодневки Тур де Ски

Сегодня в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты классикой.

Перед заключительными этапами в общем зачете многодневки в лидеры вышел Александр Большунов. Еще один российский лыжник — Сергей Устюгов — идет в тотале вторым. Уступая товарищу по команде 16 секунд. Впрочем, и Йоханес Клебо из Норвегии удачно выступил в Тоблахе, и сократил отставание от наших спортсменов.

При этом лидер Кубка мира по прежнему считает, что у него нет шансов на итоговую победу в Тур де Ски. Вероятно, пытается усыпить бдительность наших ребят. Мужской лыжный масс-старт «Первый канал» покажет, начиная с 17.15.

У женщин борьба складывается не менее напряженно. Тереза Йохауг привычно лидирует в общем зачете. Но всего 22 секунды проигрывают норвежке ее соотечественница Ингвилд Осберг и наша Наталья Непряева.

Напомним, что завершится Тур де Ски традиционной гонкой в гору 5 января.