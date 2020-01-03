В центре Москвы пройдет крестный ход в честь святителя Петра

В связи с мероприятием будут перекрыты несколько улиц. Крестный ход сегодня запланирован вокруг исторической территории Высоко-Петровского мужского монастыря. Перед этим — с 9 до 11 утра — состоится литургия, приуроченная ко дню памяти святителя Петра. Что касается крестного хода, то он пройдет с участием главной святыни монастыря — ростовой иконой святителя Петра с частицей его святых мощей, передает агентство «Москва» со ссылкой на Московский патриархат.

Маршрут шествия пройдет по Петровскому бульвару, улице Петровке и Крапивенскому переулку. В связи с этим их ненадолго перекроют — ограничения движения будут действовать с 10:50 до 11:10 утра. По утверждению наместника монастыря игумена Петра, крестный ход становится «доброй городской традицией». Предварять мероприятие будет всенощное бдение в Сергиевском храме.

После завершения крестного хода пройдет традиционное монастырское чаепитие у самоваров.