Живущие в Лондоне бизнесмены родом из РФ и Ближнего Востока, по некоторым данным, нанимают телохранителей для детей

Как утверждается, за подобные услуги им платят до 150 тысяч фунтов стерлингов в год.

Рост преступности в британской столице побуждает жителей богатейших районов Лондона нанимать своим детям в качестве нянь бывших сотрудников спецназа, пишет газета Times. По ее данным, телохранителей все чаще можно видеть стоящими у ворот школ в то время, когда там заканчиваются занятия.

По крайней мере, об этом газете рассказал соучредитель одного из международных агентств, предоставляющих персонал для богатых и высокопоставленных лиц. При этом он отметил, что преимущественно в таких услугах заинтересованы иностранцы — в первую очередь, выходцы из России.

Ряд экспертов, в свою очередь, считают, что родители боятся угрозы похищения своих детей, в первую очередь, из-за своей деловой деятельности. По их мнению, такая криминальная модель, в частности, была распространена в России в 1990-х годах.

Имена живущих в Лондоне бизнесменов, которые наняли телохранителей для своих детей, в публикации не разглашаются.