На юго-востоке Австралии последний день эвакуации из-за лесных пожаров

И туристы, и местные жители должны полностью покинуть зону в 250 километров вдоль берега Нового Южного Уэльса и штата Виктория.

В пожарной службе утверждают, что сегодня могут сложиться катастрофические погодные условия. Температура воздуха в регионе поднимется выше сорока градусов по цельсию, и в сторону берега из центра Австралии будет дуть горячий сухой ветер. Это ставит под непосредственную угрозу четыре популярных туристических района: Сноуи Монаро, Шолхейвен, Батлоу и Саут кост. При этом, по данным местной прессы, покинуть эту зону может быть затруднительно.

Несколько дней подряд приходят сообщения о том, что из-за большого количества желающих уехать на автозаправках наблюдались длинные очереди и нехватка бензина. В тех местах, где топливо еще можно купить, его продают не более чем по пятьдесят литров на человека. Ситуацию усугубляет то, что некоторые дороги пришлось перекрыть из-за огня, и на выездах появились пробки.

Также для эвакуации жителей привлекли военный флот и авиацию. В порту города Маллакута в этих целях используют несколько крупных десантных кораблей вместимостью до тысячи человек.

Пожары в Австралии начались в минувшем октябре. Сейчас насчитывается около сорока очагов возгорания. За это время сгорели более трёх с половиной миллионов гектаров леса.