Греция, Израиль и Кипр призвали Турцию воздержаться от вмешательства в конфликт в Ливии

В совместном заявлении лидеров трех стран, сделанном после встречи в Афинах в рамках подписания газового соглашения, говорится о том, что действия Анкары представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе.

Парламент Турции одобрил введение войск в североафриканскую страну после того, как в конце прошлого месяца ливийское Правительство национального согласия официально попросило Анкару о военной поддержке. Мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар, войска которого наступают на Триполи, призывал международное сообщество помешать Турции в ее планах по отправке войск.

Не удивительно, что Турция так заинтересована в вводе своих войск на территорию Ливии. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. По его словам, Эрдоган преследует в этой стране свои интересы

Шевченко также добавил, что в конфликте была заинтересована и Россия, и именно наша страна, по его словам, виновата в развязывании конфликта в Ливии.