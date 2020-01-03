Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Один из военных лидеров исламской республики и всего шиитского мира оказался в числе семи погибших в ходе ракетного удара, который нанесли американские вертолеты колонне в аэропорту Багдада. Операцию санкционировал лично Дональд Трамп. Пентагон назвал атаку действиями оборонительного характера, поскольку Сулеймани ранее якобы одобрил нападение на американское посольство.

В Иране пообещали «жестко отомстить» за гибель главы спецподразделения «Кудс» — одного из самых боеспособных в составе Корпуса стражей исламской революции. Об этом написал в твиттере приближенный аятоллы Хаменени Мосхен Резаи. На этом фоне силовики взяли в кольцо «зеленую зону» в Багдаде, где расположено американское посольство.

Атака на диппредставительство на днях стала очередным витком противостояния между странами. Демонстранты, недовольные ударом США по отрядам движения «Хезболла», попытались штурмовать здание, после чего Вашингтон и Тегеран обменялись угрозами. Замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, который командовал протестующими у посольства, также погиб в ходе удара по иранскому генералу.

После сообщения об убийстве Сулеймани цены на нефть начали резко расти.