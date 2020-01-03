Срок полномочий посла Великобритании в России Лори Бристоу истекает сегодня

Ранее в эфире «Эха Москвы» он говорил, что несмотря на ряд разногласий между Кремлем и Лондоном, у стран есть множество точек соприкосновения: «За время своего пребывания в России, я видел, что десятки тысяч британцев и других иностранцев приезжали в Россию, собственно, когда проводился чемпионат мира. И в большинстве случаев, я бы сказал, они говорили: «Я даже не мог себе представить, что в России все обстоит так, как обстоит, и мне бы хотелось вернуться в Россию». Если посмотреть на торговые отношения и инвестиции, 90 миллиардов долларов — это объем наших торговых отношений. Это дополнительные рабочие места, это доход конкретных домохозяйств, это то, от чего зависит благосостояние наших людей — британцев и россиян. Это хорошая причина, по которой мы должны дальше общаться друг с другом. Ну, и что касается лично меня. Я никогда не забуду гостеприимство и теплоту, с которой нас принимали в России, и мне очень нравится ваша замечательная страна».

Новым послом Соединенного королевства в России станет Дебора Броннерт. Она станет первой женщиной, которая представляет интересы Великобритании в нашей стране.