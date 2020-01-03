Иран пообещал отомстить за убийство главы спецподразделения КСИР

Один из военных лидеров страны генерал Касим Сулеймани погиб в ходе ракетного удара, нанесенного США вблизи аэропорта иракской столицы. На этом фоне силовики взяли в кольцо «зеленую зону» в Багдаде, где расположено американское посольство. Командующий находился в машине вместе с замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса — передает телеканал Sky News Arabia.

Сулеймани командовал спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции. Его читают одним из самых популярных людей в шиитском мире и национальным героем Ирана. В США и Израиле генерала называли главным террористом планеты. На фоне убийства Сулеймани цена на нефть подскочила на 4%. Дональд Трамп опубликовал в твиттере фотографию американского флага.

Пентагон утверждает, что генерал ранее одобрил нападение на американское посольство в Багдаде, в ответ глава Белого дома санкционировал его убийство. На днях демонстранты, недовольные тем, что США нанесли удар по отрядам шиитского ополчения, штурмовали здание диппредставителтсва и даже ворвались на территорию, где их отогнала охрана с помощью слезоточивого газа. Тогда Вашингтон и Тегеран обменялись угрозами, поскольку США обвинили в случившемся иранские власти. Убитый сегодня вместе с Сулеймани замглавы шиитского ополчения командовал группой, напавшей на посольство.