В турнире, который проводится впервые, участвует 24 команды, поделённые на 6 групп. Сборная России сыграет в квартете Д вместе с командами Италии, Норвегии и США. На групповой стадии команды играют по круговой системе. В плей-офф выходят победители групп и ещё две команды с второго места, имеющие наилучшие результаты.

Командные встречи состоят из двух одиночных матчей и одного парного. Формат матчей — 3-сетовый с тай-брейками в одиночном разряде и с супер-тай-брейком вместо решающего сета в парном.

Добавим, что за нашу команду на Кубке ATP выступят 4-я ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов, который занимает в Рейтинге ATP 17 строчку.

Первыми соперниками российских спортсменов станут сегодня теннисисты Италии.