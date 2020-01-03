Бюджетники пожаловались на принудительную явку на празднование Нового года в центре Грозного

По данным чеченских властей, в новогоднюю ночь там собрались свыше 120 тысяч человек. Некоторые грозненцы уверяют, что на празднование Нового года они поехали по указанию руководства. Об этом пишет интернет-издание «Кавказский узел». По его данным, на центральную площадь Грозного сгоняли всех сотрудников бюджетных организаций, а также студентов.

Одна из участниц празднования, в частности, рассказала, что тем, кто не хотел ехать, предлагали писать заявление на увольнение. Другая утверждает, что явку контролировали представители министерств. По ее словам, многие начали разъезжаться примерно через 40 минут. А сотрудник одной из школ настаивает, что работники одной из школ Грозного узнали о необходимости ехать на центральную площадь чеченской столицы за день до Нового года.

Собеседники издания также говорят, что меры безопасности у главной елки республики были усилены: на площадь пропускали после проверки металлодетектором, а с собой нельзя было проносить бутылки.

В руководстве Чечни информацию о сгоне бюджетников на празднование Нового года пока не комментируют.